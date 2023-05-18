Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Nusaybin'de yanan motosikletin üstüne kepçeyle toprak atıldı

Nusaybin'de yanan motosikletin üstüne kepçeyle toprak atıldı

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halinde yanan motosiklet, çevrede bulunan kepçe operatörü tarafından üstüne toprak atılarak söndürülmeye çalışıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halinde yanan motosiklet, çevrede bulunan kepçe operatörü tarafından üstüne toprak atılarak söndürülmeye çalışıldı.

Yangın, Nusaybin ilçesi Şehri-Med Sitesi karşısında fayans deposu olarak kullanılan arsada meydana geldi. Hayrettin A.'ya ait 47 NK 527 plakalı motosiklet, fayans deposunda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden alev alarak yanmaya başladı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın esnasında bölgede bulunan bir kepçenin operatörü, yanan motosikletin üzerine toprak atarak söndürmeye çalıştı.

Yangında motosikletten geriye iskeleti kalırken, fayansların bir bölümü sıcaktan kırılarak zarar gördü. - MARDİN

Mardin Seçim Sonuçları
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mardin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin İtfaiye Mardin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title