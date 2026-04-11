Mardin'de kontrolden çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan yakıt tankeri, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz öğrenilemeyen yakıt tankeri, seyir halindeyken kontrolden çıkarak jandarma karakolunun istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı