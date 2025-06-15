Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi Kalecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ismi belirlenemeyen biri hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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