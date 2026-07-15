Mardin'deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin yaralandığı tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, İpekyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Tırın devrildiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, ağır tonajlı tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak devrildiği anlar yer aldı. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı