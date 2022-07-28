Terörün kökü kazınacak! Nusaybin'de operasyonlar bitene kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

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Terörün kökü kazınacak! Nusaybin'de operasyonlar bitene kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Terörün kökü kazınacak! Nusaybin'de operasyonlar bitene kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği, terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon çerçevesinde Nusaybin ilçesine bağlı bazı mahalle ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan mahalle ve kırsal bölgelerde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon icra edileceği bildirildi.

Mardin Valiliği'nin açıklamasının detayları şöyle:
"Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin İlçesi; Günyurdu Mahalleleri ve Mezraları ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sokağa Çıkma Yasağı Nusaybin Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler

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