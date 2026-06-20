Mardin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Balaban Mahallesi'nde seyir halindeki 33 APL 485 plakalı tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü tırı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tırda hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı