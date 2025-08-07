Nusaybin'de Park Halindeki Araç Yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sınır Parkı mesire alanı mevkisinde park halindeki hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - MARDİN