Nusaybin'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyolu Akarsu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin İpekyolu Akarsu Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri ve plakalı plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa