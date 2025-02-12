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Nusaybin'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Nusaybin'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyolu Akarsu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İpekyolu Akarsu Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri ve plakalı plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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