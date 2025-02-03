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Nusaybin'de Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ölü veya yaralı yok. Kazada sadece maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Uluslarası İpekyolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve markaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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