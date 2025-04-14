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Nusaybin'de Motosikletin Kazası Kamerada

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir motosiklet otomobile ardından bir tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Motosiklet otomobile, tır motosiklete çarptı: Kaza anı kamerada

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin önce otomobile, ardından tıra çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beyazsu yolu mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, önce ani fren yapan otomobile, ardından tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa
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