Nusaybin'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir motosiklet, önce bir otomobile sonra bir tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin önce otomobile, ardından tıra çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Beyazsu yolu mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, önce ani fren yapan otomobile, ardından tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa