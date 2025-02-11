Nusaybin'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kışla Mahallesi'nde plakaları belirlenemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN