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Nusaybin'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Nusaybin'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kışla Mahallesi'nde plakaları belirlenemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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