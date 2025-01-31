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Oğlunun mezarı başında can verdi

Oğlunun mezarı başında can verdi
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Mardin'de oğlunun mezarını ziyaret eden Azime Yıldız, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen ekipler, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, oğlunun mezarını ziyaret eden 62 yaşındaki Azime Yıldız, mezarlıkta fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir Mahallesi'ndeki Moris Mezarlığı'nda meydana geldi. Oğlunun mezarını ziyaret eden Azime Yıldız, mezar başında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mezarlıkta bulunan vatandaşlar, Yıldız'ı hareketsiz halde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah rahmet eylesin zor acı kalbi dayanamamıştır

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