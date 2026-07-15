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Mardin'de mazot yüklü tanker yandı

Mardin'de mazot yüklü tanker yandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde mazot yüklü bir tanker, henüz bilinmeyen nedenle yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, tankerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde mazot yüklü tanker yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cizre istikametinden gelen mazot yüklü tanker, Söğütlü Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tankerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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