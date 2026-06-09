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Mardin'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Erkan Şahin (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Muratcan A. (26) ile Kadircan Ş. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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