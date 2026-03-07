Haberler

Mardin'de 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kamyonetin kontrolden çıkarak tümseğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkıp tümseğe çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre yolu Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

