Mardin'de kamyonet tümseğe çarptı: 3 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin tümseğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre yolu Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN