Nusaybin'de Hırsız Ayakkabıları Çaldı, Çocuğa Aldırış Etmedi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binaya giren hırsız, yanındaki küçük çocuğa aldırış etmeden kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bir apartmana giren hırsız, katlarda kapı önünde bulunan ayakkabıları bir poşete doldurup kayıplara karıştı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN