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Nusaybin'de Hırsız Ayakkabıları Çaldı, Çocuğa Aldırış Etmedi

Nusaybin'de Hırsız Ayakkabıları Çaldı, Çocuğa Aldırış Etmedi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hırsız, katlarda bulunan ayakkabıları poşete doldurarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binaya giren hırsız, yanındaki küçük çocuğa aldırış etmeden kapı önündeki ayakkabıları poşete doldurarak çaldı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bir apartmana giren hırsız, katlarda kapı önünde bulunan ayakkabıları bir poşete doldurup kayıplara karıştı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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