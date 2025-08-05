Nusaybin'de Devrilen Tırda Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

Nusaybin'de Devrilen Tırda Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü Mustafa Çiftçi, aracın alev alması sonucu yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çiftçi (50) yönetimindeki tır, Odabaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Tırın alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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