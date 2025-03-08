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Nusaybin'de Camide Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Nusaybin'de Camide Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir camide park halindeki motosikletin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın ihbarı üzerine polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin camide park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kışla Mahallesi'nde camide park halinde bulunan imama ait motosiklet çalındı. Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden imam, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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