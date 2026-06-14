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Mardin'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Mardin'de bisiklet hırsızlığı kamerada
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir bisiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Kışla Mahallesi Midyat yolu üzerinde bulunan Kışla Camii mevkiinde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bölgede bulunan bir bisikleti alarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, bisikletin sahibi şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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