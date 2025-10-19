Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir seyyar satıcı bacağından yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahale etti, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Nusaybin çarşı merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, bir seyyar satıcı bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa