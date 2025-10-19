Nusaybin'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Nusaybin çarşı merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, bir seyyar satıcı bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN