Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartmanda asansör boşluğuna düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Çatalözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayram şekeri toplamak için apartmana giren 8 yaşındaki M.C., ikinci katta asansör kapısını açtığı sırada dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Durumu fark eden bina sakinleri hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

