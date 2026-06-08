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Mardin'de 150 dönüm buğday ekili alan küle döndü

Mardin'de 150 dönüm buğday ekili alan küle döndü
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alanı kül etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Odabaşı Mahallesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayda yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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