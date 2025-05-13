İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Nurettin Yıldız'a Boğaziçi Üniversitesi'nde Yumurtalı Saldırı

Nurettin Yıldız'a Boğaziçi Üniversitesi'nde Yumurtalı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşma yapan Nurettin Yıldız'a, kürsüdeyken yumurta fırlatıldı. Olay, öncesinde düzenlenen tepki yürüyüşü sırasında meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Nurettin Yıldız'a kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırı yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerle bir araya gelen Yıldız'a, kürsüde konuştuğu sırada yumurta fırlatıldı. Çıkan arbedede protestocunun salondan çıkartıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

Tekke'yi kızdıran soru: Kabul etmiyorum, Galatasaray'a gidemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.