Nurettin Yıldız'a Boğaziçi Üniversitesi'nde Yumurtalı Saldırı
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşma yapan Nurettin Yıldız'a, kürsüdeyken yumurta fırlatıldı. Olay, öncesinde düzenlenen tepki yürüyüşü sırasında meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Nurettin Yıldız'a kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırı yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerle bir araya gelen Yıldız'a, kürsüde konuştuğu sırada yumurta fırlatıldı. Çıkan arbedede protestocunun salondan çıkartıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa