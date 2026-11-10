Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nurdağı'nda alev alan tıra müdahale eden sürücü arkadan gelen aracın çarpmasıyla öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nurdağı'nda alev alan tıra müdahale eden sürücü arkadan gelen aracın çarpmasıyla öldü Haber Videosunu İzle
Nurdağı'nda alev alan tıra müdahale eden sürücü arkadan gelen aracın çarpmasıyla öldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde alev alan tırı söndürmeye çalışan sürücü, arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Nurdağı-Gaziantep yönündeki trafiğin kontrollü sağlanmaya çalışıldığı öğrenildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki tır alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın fark eden tır sürücüsü ise aracı sağ şeride park ederek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise alevlere müdahale etmeye çalışan tır sürücüsüne çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise başka aracın çarptığı tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken otoyolun Nurdağı-Gaziantep yönündeki trafiğin kontrollü şekilde sağlanmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı14

Önce Pogba şimdi de o! Amed, dünyaca ünlü bir yıldıza daha kanca attı
Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar

Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Börekçide mide bulandıran görüntü

Ünlü börekçide skandal görüntü

88. yıl dönümünde paylaşıldı! Ata'nın son yolculuğu kamerada

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! İşte Ata'nın son yolculuğu
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi16

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Yeni komisyon için Kurtulmuş'tan ilk adım! Siyasi partilerin kapısını çaldı

Kurtulmuş düğmeye bastı! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu

19 yaşındaki gencin can verdiği feci kaza saniye saniye kamerada
2027 Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL17

Milli Piyango'da rakamlar uçtu! Büyük ikramiye dudak uçuklattı
Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Herkesin içinde silahlarına sarıldılar, vurup kaçtılar