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Norveç'te Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Norveç'te Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Norveç'te Trondheim'dan Bodoe'ye giden yolcu treni raydan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Polis, kazanın sebebinin yamaçtan düşen bir kaya olduğunu belirtti.

Norveç'te yolcu treninin raydan çıkması 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı.

Norveç'in Trondheim kentinden Bodoe kentine giden yolcu treni raydan çıktı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Yetkililer, trende en az 50 yolcunun bulunduğunu belirtirken, trendeki yolcular tahliye edildi.

Polis, trenin raydan çıkmasına yamaçtan düşen bir kayanın neden olduğunu ifade etti. Trendeki yolcular tahliye edildi. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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