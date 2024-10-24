Norveç'te Yolcu Treni Raydan Çıktı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Norveç'te Trondheim'dan Bodoe'ye giden yolcu treni raydan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Polis, kazanın sebebinin yamaçtan düşen bir kaya olduğunu belirtti.
Norveç'te yolcu treninin raydan çıkması 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı.
Norveç'in Trondheim kentinden Bodoe kentine giden yolcu treni raydan çıktı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Yetkililer, trende en az 50 yolcunun bulunduğunu belirtirken, trendeki yolcular tahliye edildi.
Polis, trenin raydan çıkmasına yamaçtan düşen bir kayanın neden olduğunu ifade etti. Trendeki yolcular tahliye edildi. - OSLO