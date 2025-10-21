Haberler

Nizip'te Yağış Sonrası Kaza: 79 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 79 yaşındaki Haydar Fırat hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motosikletin 79 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Nizip ilçesi Samandöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen M.R.K. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak sağ şeritte ilerleyen Haydar Fırat (79) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kaza sonrası savrularak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsü Haydar Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Haberler.com
