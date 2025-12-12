Haberler

Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alan bir okulda hademe olarak çalışan R.Y. ile bir öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışmada hademe, 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakla yaraladı. Tedavi edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hademe tutuklandı.

  • Okul hademesi R.Y., 6 yaşındaki Efecan B.'yi bıçakla yaraladı.
  • Efecan B.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
  • Hademe R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fıstık Kent Mahallesi'nde 10 Aralık'ta vicdanları yaralayan bir olay yaşandı.

HADEME ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

İddiaya göre, bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., okuldaki bir öğrenciyle tartıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 6 yaşındaki Efecan B., bıçakla yaralandı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HADEME TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Brann zaferi sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular!
title