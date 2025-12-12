Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fıstık Kent Mahallesi'nde 10 Aralık'ta vicdanları yaralayan bir olay yaşandı.

HADEME ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

İddiaya göre, bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., okuldaki bir öğrenciyle tartıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 6 yaşındaki Efecan B., bıçakla yaralandı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HADEME TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.