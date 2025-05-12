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Nizip'te Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Nizip'te Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi kırsal Sekili Mahallesi dağ yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden Tofaş Şahin marka hurda yığınına dönerken, diğer otomobil ise savrulup 3 metre yükseklikten yandaki tarlaya uçarak ters döndü. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1'i ağır 8 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep, Nizip ve Oğuzeli'ndeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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