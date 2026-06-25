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Nizip'te iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Nizip'te iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AJM 454 plakalı motosiklet ile 27 BDJ 026 plakalı motosiklet 35 metre yol üzerinde çarpıştı. Kaza sonrası savrulan motosikletlerden biri elektrik direğine çarptı. Feci kazada 2 sürücü ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kazada yaralanan Kadir B., Sabri K., Servet Ö. (14) ve Cumali T. (14), olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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