2 kişi oyaladı 1 kişi çaldı! 10 bin dolar değerinde 5 bilezikle kayıplara karıştılar

İstanbul'un lüks semtlerinden biri olan Nişantaşı'ndaki bir kuyumcuda yüzbinlerce liralık bir hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerine giren 3 şüpheliden 2'si çalışanları oyalarken bir diğeri ise 5 bileziği vitrinden çaldı. 10 bin dolar değerinde bilezik çalan hırsızlar her yerde aranıyor.

DALGINLIĞI FIRSAT BİLİP BİLEZİKLERİ ATKISINA SAKLADI

Olay, dün öğlen saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. 3 şahıs, kuyumcuya girerek takılara bakarken 2 kişi kendileriyle ilgilenen çalışanları oyalamaya başladı. Çalışanların dalgınlığını fırsat bilen şüphelilerden biri, vitrinde bulunan 5 bileziği atkısına sakladı.

İŞ YERİ SAHİBİ DURUMU ÇOK SONRA FARK ETTİ

Hırsızlığı yapan kişinin dükkandan ayrılmasının ardından diğer 2 kişi de olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibi ise durumu sonradan fark etti ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

10 BİN DOLARLIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Ekipler konuya ilişkin çalışma başlatırken çalınan 5 bileziğin toplam değerinin 10 bin dolar olduğu öğrenildi. Yüzbinlerce liralık hırsızlık anlarından geriye ise kameraya yansıyan bu görüntüler kaldı.