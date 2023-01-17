Nişantaşı'nda kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Şişli Nişantaşı'nda kendisinden 3 gündür haber alınamayan Tunç Ökkan(51) adlı kişi, dairesinde akrabaları tarafından ölü bulundu. Şişli Nişantaşı'nda kendisinden 3 gündür haber alınamayan Tunç Ökkan(51) adlı kişi, dairesinde akrabaları tarafından ölü bulundu. Olay, Nişantaşı'nda bulunan Hacı Emin Efendi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Tunç Ökkan'ı merak eden akrabaları evine gitti. Zili çalan yakınları içeriden ses gelmemesi üzerine çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Çilingirin kapıyı açmasıyla birlikte içeri giren yakınları, 51 yaşındaki Tunç Ökkan'ı salonda yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ökkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tunç Ökkan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ökkan'ın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nişantaşı Şişli 3. Sayfa Haberler

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