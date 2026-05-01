Nisan ayı içerisinde 112 bin 853 araç ve sürücü denetlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince nisan ayı içerisinde 112 bin 853 araç ve sürücü denetlenirken, 39 bin 170 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 13 bin 268 yük taşımacılığı, 2 bin 822 yolcu taşımacılığı, 11 bin 386 alkol denetimi, 3 bin 528 adet motosiklet ve 29 bin 840 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 112 bin 853 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 39 bin 170 adet trafik cezası yazılırken, 1.183 araç trafikten men edildi ve 478 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 4 ölümlü, 209 yaralanmalı ve 216 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı