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Nisa Nur bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı ekip otosundan atladı: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta 2 yaşındaki Nisa Nur bebeğin cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 2 zanlı, polis ekiplerince Zonguldak'a götürülürken TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilden atladı. Zanlılardan biri hayatını kaybetti, diğer zanlı ağır yaralandı. Olayla ilgili ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı.

19 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre annesi ve ablasının markete gitmesinin ardından aynı evde bulunan F.S.'nin (25) cinsel istismarına maruz kalan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. isimli çocuk, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tespit edilmesiyle yakalanan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada anne M.Ö. ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

EKİP OTOSUNDAN ATLADILAR

Olaya karıştığı iddia edilen ve kaçtıkları İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve A.G., polis ekipleri tarafından Zonguldak'a götürüldükleri sırada TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Şüphelilerden M.S. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, A.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Güncel Haberler

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