Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 914 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Haziran gecesi Niksar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda motosikletle kaçmaya çalışan Ş.Y. ve K.Y., attıkları poşetle birlikte yakalandı. Poşette 43 parça halinde 2 kilo 788 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Soruşturmanın genişletilmesiyle bağlantılı bir iş yerinde yapılan aramada ise 126,38 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve nakit para bulundu. Toplamda 2 kilo 914 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, B.P., H.A.Y. ve S.A. da gözaltına alındı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Y., K.Y. ve B.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A.Y. ile S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı