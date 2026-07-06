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Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Engin Ersin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam Danişment Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Engin Ersin (30) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ersin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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