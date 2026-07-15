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Niksar'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Niksar'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Niksar-Ünye kara yolu Çamiçi Yaylası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (46) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü A.Y. ile araçta bulunan İ.İ. (40) ve M.Ç. (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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