Niksar'da Dolandırıcılar Yakalandı: Yaşlı Çiftten 1,5 Milyon Lira Çaldılar
Tokat'ın Niksar ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir çifti dolandıran iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcılar, yaşlı çiftten yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 1,5 milyon lira dolandıran 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Niksar ilçesinde yaşlı bir çift, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, "Adınız terör olaylarına karıştı" diyerek kandırdıkları Yeter Günal (68) ve eşi Seyit Sami Günal'ın yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, bin 500 uuro nakit parası ve 645 bin 265 TL'sini havale yoluyla alarak kayıplara karıştı. Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda şüpheliler C.G. (37) ve K.E. (28), Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen suç eşyalarıyla birlikte Niksar'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
