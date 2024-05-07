Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda ilginç bir olay yaşandı.

Nikah törenine katılan bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi ancak bu durum nikah memuru tarafından engellendi. Yerinden kalkarak dua okuyan kişinin yanına gelen nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." dedi. Daha sonra nikah memuru, dua okuyan kişinin elinden mikrofonu alarak yerine oturdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.