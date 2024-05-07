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Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma

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İzmir'de dua okunmasına izin vermeyen nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda ilginç bir olay yaşandı.

Nikah törenine katılan bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi ancak bu durum nikah memuru tarafından engellendi. Yerinden kalkarak dua okuyan kişinin yanına gelen nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." dedi. Daha sonra nikah memuru, dua okuyan kişinin elinden mikrofonu alarak yerine oturdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Memur İzmir Hukuk 3.Sayfa Toplum Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Hüseyin Bozkuş:

çok aşağılayıcı bir durum o memurun işine son verilmeli derhal...

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Ergün Erkuş:

AYİNE İZİN VERİRSİNİZ DUA EDEN HOCAYI ENGELLERSİNİZ.

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Can null:

Hemen çarpıtmaya nasıl hazırsınız süsliman lar siziiii MEMUR HAKLI

yanıt22
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gunay yanug:

adam dua okuyabilir. normal .

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Yönetim Kademe:

Çok şükür birileri dinimize saldiranlara dur diyor artik.

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yanıtYanıtla
Yunus ALTAY:

BUNUN GİBİ İSLAM DÜŞMANLARINI KURUMLARDAN TEMİZLEMEK LAZIM..

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25
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mustafa kılıç:

İzmirden ve İzmir büyük şehir belediyesinden bahsediyoruz. Hangisinin fikrini değiştirelim?

yanıt76
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White Turk:

Çok yavaş işliyor kanun şimdiye görevden atılması gerekiyordu.

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yakici halil:

Kendi degerlerine saygi gostermeyen dunyadaki tek millet biziz . Ve bunu medeniyet maskesi ile gencleri proveke eden tek millette biziz.

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Kenan Tepretoğlu:

"halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçu oluşmamıştır burada, bir kamu kurumudur nikah dairesi ve ritüeller de bellidir, imam nikahı ve dua bu ortamda olmaz hukuken, hukuku düzeltin siz istenen buysa

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Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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