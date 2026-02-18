Nijerya'da yasa dışı işletilen madende karbonmonoksit faciası: 37 ölü
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki yasa dışı bir madende meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle en az 37 madenci hayatını kaybetti. Olayda 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde yer alan Kampani kasabasında yasa dışı işletilen bir madende karbonmonoksit faciası yaşandı. Polis yaptığı açıklamada, madende zehirlenen 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, 25 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Hayatını kaybedenlerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı