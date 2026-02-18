Haberler

Nijerya'da yasa dışı işletilen madende karbonmonoksit faciası: 37 ölü

Nijerya'da yasa dışı işletilen madende karbonmonoksit faciası: 37 ölü
Güncelleme:
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki yasa dışı bir madende meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle en az 37 madenci hayatını kaybetti. Olayda 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'da yasa dışı işletilen bir madende en az 37 madenci karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

MADENDEKİ FACİADA 37 ÖLÜ, 25 YARALI

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yer alan Kampani kasabasında yasa dışı işletilen bir madende karbonmonoksit faciası yaşandı. Polis yaptığı açıklamada, madende zehirlenen 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, 25 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Hayatını kaybedenlerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

