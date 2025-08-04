Nijerya'da Köye Saldırı: 11 Ölü, 70 Kaçırıldı

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Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde, Sabongarin Damri köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise kaçırıldı. Saldırganların motosikletlerle geldiği ve rastgele ateş açtığı bildiriliyor.

Nijerya'nın kuzeybatısında bir köye düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar 70 kişiyi kaçırdı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yer alan Sabongarin Damri köyüne geçtiğimiz cumartesi silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, saldırganların 70 kişiyi kaçırdığını belirtti. Köy sakinlerinden biri yaptığı açıklamada, "Motosikletlerle geldiler, kızlarımızı ve çocuklarımızı kaçırmadan önce rastgele ateş ettiler. Bugün itibarıyla onlardan hiçbir haber alamadık. Her yer sessiz" dedi.

Nijer sınırındaki Zamfara eyaleti şiddetli saldırıların merkez üssü haline gelirken, binlerce kişi evlerini terk etti. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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