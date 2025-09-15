Haberler

Nijerya'da Düğün Konvoyundaki Otobüs Nehre Düştü: 19 Ölü

Güncelleme:
Nijerya'da dün gerçekleşen düğün faciayla bitti. Ülkenin kuzeyindeki Zamfara eyaletine bağlı Fass köyü yakınlarında düğün konvoyundaki bir otobüsün geriye kayarak nehre düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Karayolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası'ndan yetkili Abubakar Muhammed, sürücünün kısmen çökmüş bir köprüde otobüsü durdurduğunu ve ardından da kazanın meydana geldiğini belirtti. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
