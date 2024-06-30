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Nijerya'da düğün, cenaze ve hastaneye intihar saldırısı: 18 ölü

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Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırılarında bir düğün, cenaze ve hastane hedef alındı. Saldırılar sonucunda içlerinde çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Nijerya'da bir düğüne, cenazeye ve hastaneye düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

PEŞ PEŞE SALDIRI DÜZENLENDİ

Nijerya'da peş peşe intihar saldırıları düzenlendi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yer alan Gwoza kasabasında bir düğüne, cenazeye ve hastaneye düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, intihar saldırılarının kadınlar tarafından düzenlediği üzerinde duruyor.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR VE HAMİLE KADINLAR DA VAR

Borno Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Barkindo Saidu, ölenler arasında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğunu belirtti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nijerya Borno 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Wingchun07 null:

işte gerçek islam

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Metin Yalcin:

İslam sivillere kadına çocuğa saldırmaz, siyonistler ile karıştırma ..

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Hakan :

Ben kendini patlatmak diye bir farz bilmiyorum. Çocukları ve kadınları öldürmüşsünüz, eğer o kadar değersizse insan canı onları ok atarak da öldürebilirdiniz. Manyamış insanlar. Potansiyel müntehirler kendilerine bahane arıyorlar. (Haber doğruysa)

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