Nijerya'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 5'e revize edildi

Güncelleme:
Nijerya'nın Borno eyaletinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi, 35 kişi yaralandı. Olayın intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Soruşturma sürüyor.

Nijerya polisi, dün camiye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 5'e revize ederek, yaralı sayısının 35 olduğunu açıkladı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de dün akşam namazı sırasında El-Adum Camii'ne düzenlenen bombalı saldırı hakkında polis açıklama yaptı. Nijerya polisi, bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 5'e revize ederek, yaralı sayısının 35 olduğunu açıkladı. Polis, saldırının intihar bombacısı tarafından gerçekleştirdiğini değerlendirdiklerini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının terör örgütü Boko Haram ya da ISWAP tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. Polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, saldırıyı kınayarak, "barbarca ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi. - ABUJA

