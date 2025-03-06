Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi önce paylaşım yaptı, sonra hesabını gizliye aldı

Günler sonra bulunan mimarın eşinden klipli paylaşım
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, tüm Müslümanların merak ettiği cennette var olduğu söylenen hurilere ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Hatipoğlu, "Efendim cariyelerle düşüp kalkılacak, yok öyle bir şey. Nikah şartı konmuştur, nikah şartına göre hareket edersiniz. Bazı şeyler çok klasik manada alınmış, bazı şeyler dikkat çeksin diye yapılmış" dedi.

Ramazan ayında yayınlarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında her akşam iftar ve sahur programlarında izleyicilerle buluşuyor. Ünlü ilahiyatçı, son olarak Saba Tümer'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Tümer, özellikle merak edilen cennette var olduğu söylenen hurilere dair sorular sordu. Hatipoğlu'nun verdiği cevaplar ise büyük yankı uyandırdı.

HURİLERİ SORDU

Sunucu "Mesela bu hep böyle hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı hocam?" diye sorunca ilahiyatçı "Hepsi var bu konuların" dedi. Saba Tümer "Nasıl söyleniyor? Olayın doğrusunu sizden öğrenelim" deyince Hatipoğlu şu yanıtı verdi:

"Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti? Sarhoş etmeyen şarap, içecekler var diyor efendim göz aydınlığı olan zevceler vardır yani eşler vardır bu eşlerden kişinin kendi eşi diye ifade ediliyor bazı yorumlarda. Hiç tadını almadığınızı cennet meyvelerinden tattığınızda her yediğinizde farklı tat gelecek. Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu."

"O ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Saba Tümer bunun üzerine "O anlatıldığı gibi değil yani" deyince Hatipoğlu "Değil, farklı bir şey yok Efendim cariyelerle düşüp kalkılacak, yok öyle bir şey. Nikah şartı konmuştur, nikah şartına göre hareket edersiniz. Bazı şeyler çok klasik manada alınmış, bazı şeyler dikkat çeksin diye yapılmış"

Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Günler sonra bulunan mimarın eşinden klipli paylaşım
img

Acun'un başını bu maçlar yakmış
img

Trump'ın "Mutlaka alacağız" dediği Grönland'ın lideri korkusuz çıktı
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarımusti_67:

buda parali hoca insan ilimi parayla satmaz yarim saat icin ucuk parada istenmez din tüccari

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Ne yani huri yokmu.konakci ve Cübbeli palavrami savuruyor?

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNusret Oral:

Kokunuzmu sahtekarsiniz milleti kandirmak icin.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtaner ipek:

Huri kampanyası sona ermiştir eyt gibi kısmen faydalanacak olan vatandaşlar var ama bu istisnai bir durum

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

Tam bir din tüccarı!

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Programlarda giydiği takım elbiseler bile bir server değerinde.. gel de böylelerinden nasihat dinle.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Din ticareti sermayesiz kazandıran en büyük kazanç kapısıdır

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Ramazan dışında bu şahsı bir yerde hayır işlerken gören varmı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Zamana göre Modernize edilmeli ki insanlar yesin. Yoksa tatlı gelmez yemezler. Nikah demek ahirette de var. Hocam Hurileri usulüne göre kimden isteyegiz, görücü usulüne göre mi evleniyoruz yoksa git begen sec al misali mi? Allahın emri peygamberi. Gavli diye mi yoksa, gel buraya diye mi?.. ne kadar komik bir fantazi oldugu belli ama işte din diye anlatınca insan aklını bir kenara koyup güzel ce yiyor. Afiyet olsun..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

CENNET, CEHENNEM, AHİRET BUNLARIN HEPSİ YALAN, DOLAN, PALAVRA, UYDURUK ARAP MASALI. ÖLÜNCE HER CANLI GİBİ ÇÜRÜYÜP YOK OLUP GİDECEĞİZ. BAŞKA BİR YAŞAM YOK.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
Yunus Akgün'den veda paylaşımı

Yunus Akgün'den veda paylaşımı
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.