Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Ramazan ayında yayınlarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında her akşam iftar ve sahur programlarında izleyicilerle buluşuyor. Ünlü ilahiyatçı, son olarak Saba Tümer'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Tümer, özellikle merak edilen cennette var olduğu söylenen hurilere dair sorular sordu. Hatipoğlu'nun verdiği cevaplar ise büyük yankı uyandırdı.

HURİLERİ SORDU

Sunucu "Mesela bu hep böyle hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı hocam?" diye sorunca ilahiyatçı "Hepsi var bu konuların" dedi. Saba Tümer "Nasıl söyleniyor? Olayın doğrusunu sizden öğrenelim" deyince Hatipoğlu şu yanıtı verdi:

"Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti? Sarhoş etmeyen şarap, içecekler var diyor efendim göz aydınlığı olan zevceler vardır yani eşler vardır bu eşlerden kişinin kendi eşi diye ifade ediliyor bazı yorumlarda. Hiç tadını almadığınızı cennet meyvelerinden tattığınızda her yediğinizde farklı tat gelecek. Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu."

"O ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Saba Tümer bunun üzerine "O anlatıldığı gibi değil yani" deyince Hatipoğlu "Değil, farklı bir şey yok Efendim cariyelerle düşüp kalkılacak, yok öyle bir şey. Nikah şartı konmuştur, nikah şartına göre hareket edersiniz. Bazı şeyler çok klasik manada alınmış, bazı şeyler dikkat çeksin diye yapılmış"