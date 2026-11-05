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Niğde Yeşilgölcük'te jandarmanın aramasında 316 paket kaçak sigara bulundu

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Niğde Yeşilgölcük'te jandarmanın aramasında 316 paket kaçak sigara bulundu
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Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde jandarmanın araçta yaptığı aramada 316 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Rutin yol kontrolü yapan Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak sigaralar bulundu. 316 paket gümrük kaçağı sigara el koyulurken olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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