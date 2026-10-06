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Niğde Ulukışla'da jandarma kaçak elektronik ve tütün ürünü ele geçirdi

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Niğde Ulukışla'da jandarma kaçak elektronik ve tütün ürünü ele geçirdi
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Niğde Ulukışla'da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta, kaçak olduğu değerlendirilen 2 tablet, 2 cep telefonu ve 168 puro dahil çok sayıda elektronik cihaz ile tütün ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde, yurt dışından kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen çok sayıda elektronik cihaz ile tütün ürünü ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Niğde Otoyolu Eminlik Gişeleri mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 şüpheliye ait valizlerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 tablet, 2 cep telefonu ve şarj aletleri, 2 tıraş makinesi, 4 termos, 13 ısıtılmış tütün mamulü cihazı, 20 elektronik nargile cihazı, 168 puro, 1 kilo nargile tütünü, 9 paket sigara ve 2 ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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