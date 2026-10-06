Niğde Ulukışla'da jandarma kaçak elektronik ve tütün ürünü ele geçirdi

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde, yurt dışından kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen çok sayıda elektronik cihaz ile tütün ürünü ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Niğde Otoyolu Eminlik Gişeleri mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 şüpheliye ait valizlerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 tablet, 2 cep telefonu ve şarj aletleri, 2 tıraş makinesi, 4 termos, 13 ısıtılmış tütün mamulü cihazı, 20 elektronik nargile cihazı, 168 puro, 1 kilo nargile tütünü, 9 paket sigara ve 2 ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı