Niğde-Pozantı otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Niğde-Pozantı otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Niğde-Pozantı otoyolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niğde istikametine seyir halinde bulunan iki hafif ticari ticari aracın karıştığı kazada, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
