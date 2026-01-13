Niğde Pozantı Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkii Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza A. (50) yönetimindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Erdal E. (33) idaresindeki 34 FID 235 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Rıza A. yönetimindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil; yolun sağ tarafında emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış olan, Yusuf U. (26) yönetimindeki 31 AHN 606 plakalı çekiciye bağlı 31 ARG 139 plakalı yarı römorka çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 34 FID 235 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İhsan O. (32) ile Tekin G. (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Ahmet G. (20) ile araç sürücüsü Erdal E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE